دولي

الاستخبارات الأمريكية تحسم الجدل بشأن فرضية تصنيع فيروس (كورونا)

الاستخبارات الأمريكية تحسم الجدل بشأن فرضية تصنيع فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الاستخبارات الأميركية اليوم الخميس، إن فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19"، لم يتم تصنيعه أو تعديله، مشيرة إلى أنها تبحث فرضية أن يكون خرج من معمل في الصين، وفق ما نقلت قناة (العربية).

من جهتها أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: أن مسؤولين أمريكيين، ضغطوا على الاستخبارات للبحث عن أدلة لنظرية أن (كورونا) مصدره مختبر في مدينة "ووهان" الصينية.

وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): أن وزير الخارجية مايك بومبيو، قاد حملة للضغط على الاستخبارات للبحث عن أدلة تدعم نظرية أن (كورونا) مصدره مختبر في "ووهان".

وشددت الصحيفة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يريد أي معلومات تدعم النظرية التي تربط بين فيروس (كورونا) ومختبر في "ووهان".

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