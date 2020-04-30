الاستخبارات الأمريكية تحسم الجدل بشأن فرضية تصنيع فيروس (كورونا)



من جهتها أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية: أن مسؤولين أمريكيين، ضغطوا على الاستخبارات للبحث عن أدلة لنظرية أن (كورونا) مصدره مختبر في مدينة "ووهان" الصينية.



وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة): أن وزير الخارجية مايك بومبيو، قاد حملة للضغط على الاستخبارات للبحث عن أدلة تدعم نظرية أن (كورونا) مصدره مختبر في "ووهان".



وشددت الصحيفة على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يريد أي معلومات تدعم النظرية التي تربط بين فيروس (كورونا) ومختبر في "ووهان".

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة الاستخبارات الأميركية اليوم الخميس، إن فيروس (كورونا) المستجد "كوفيد -19"، لم يتم تصنيعه أو تعديله، مشيرة إلى أنها تبحث فرضية أن يكون خرج من معمل في الصين، وفق ما نقلت قناة (العربية).