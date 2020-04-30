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طالع آخر مستجدات إجراءات مكافحة فيروس (كورونا) بغزة

طالع آخر مستجدات إجراءات مكافحة فيروس (كورونا) بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن الصحة تتابع مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة الاجراءات الوقائية المعلنة في الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومنافذ تقديم الخدمة للجمهور وتشيد بمستوى الالتزام بها في اطار مواجهة فيروس كورونا في قطاع غزة.

وأفاد بتعافي 12 حالة من مجمل اصابات فيروس (كورونا) في قطاع غزة، فيما لازالت خمس حالات تحت العلاج بمستشفى العزل بمعبر رفح.

وأضاف القدرة، مؤتمر صحفي، مساء الخميس: "وزارة الصحة انهت الحجر الصحي ل 2153 مستضاف منذ 5 نيسان/أبريل وحتى اللحظة وفق البرتوكول المعتمد".

وتابع القدرة: "وزارة الصحة والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة قدمت خدماتها ل 4093 مستضاف داخل 30 مركز حجر صحي منذ منتصف مارس الماضي قام على خدمتهم 769 كادر طبي وشرطي وخدمات".

وأكمل القدرة: "وزارة الصحة تتابع حالياً 1940 مستضاف داخل 21 مركز حجر صحي في قطاع غزة منهم 217 حالات مرضية متعددة ويقوم على خدمة المستضافين 389 كادر طبي وشرطي وخدمات".

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