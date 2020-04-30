تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الخميس، 845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس الفتاك منذ تفشيه في البلاد، إلى 13409، فيما بقي إجمالي الوفيات 10 حالات.



وكانت قطر، خصصت خمسة مستشفيات، وأربعة مراكز صحية لعلاج مرضى فيروس (كورونا)، إضافة إلى مستشفى للعزل الطبي بطاقة استيعابية تصل إلى 12500 سرير.



وقال مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، الشيخ محمد بن حمد آل ثاني في حوار مع وكالة الأنباء القطرية (قنا)، إن المراكز الصحية، يجري فيها اختبار وفحص وحجز الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



ولفت آل ثاني إلى أن 10% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض سريرية، وهو ما يؤكد أهمية إجراء المسح وعمل الفحوصات المخبرية الأخرى.



وأضاف، أنه منذ بداية تفشي (كورونا)، تجاوز العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية، التي أجرتها الجهات الصحية في قطر 88 ألفاً.