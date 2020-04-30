كنيست الإسرائيلي يُقر بالقراءة الأولى قانون التناوب على رئاسة الحكومة

قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إنه تمت الموافقة بالقراءة الأولى بأغلبية 72 عضواً، ومعارضة 31 آخرين على قانون التناوب برئاسة الحكومة الإسرائيلية.





وأضافت الصحيفة: "تمت الموافقة بالقراءة الأولى بأغلبية 72 مؤيدًا، مقابل 31 معارضاً في الجلسة الكاملة لـ (كنيست) على قانون التناوب، الذي سيسمح بتناوب رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس".





وتابعت: "سيعود مقترح القانون الآن إلى اللجنة الخاصة، لتحضيره للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة".





يذكر، أن بنيامين نتنياهو، وبيني غانتس اتفقا على تشكيل حكومة طوارئ إسرائيلية لثلاث سنوات، أساسها التناوب بينهما على رئاستها.









رام الله - دنيا الوطن