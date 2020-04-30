إيران تُسجل أقل معدل إصابات بفيروس (كورونا) في أسبوع

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الخميس، تسجيل أقل معدل إصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد -19)، خلال أسبوع.



وسجلت إيران 983 إصابة جديدة بالفيروس الفتاك، بالإضافة إلى 71 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما نقل موقع (روسيا اليوم).



ووفق البيان، فإن إجمالي الإصابات، ارتفع إلى 94640، من بينهم 2976 في حالة صحية حرجة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6028".



ولفتت الوزارة إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس (كورونا) إلى 75103، فضلاً عن إجراء 463295 فحص تشخيص (كورونا) حتى اليوم.