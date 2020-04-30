إسبانيا: وفيات (كورونا) اليومية تتراجع لأدنى مستوى في ستة أسابيع





وفيما يتعلق بعدد الإصابات بالفيروس الفتاك، فقد ارتفعت إلى 213435 ، بعد أن تم تسجيل 212917 في اليوم السابق.











رام الله - دنيا الوطنبأدنى حصيلة في نحو ستة أسابيع، سجلت إسبانيا اليوم الخميس، 268 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد -19).وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 24543، من 24275 في اليوم السابق، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).