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دولي

إسبانيا: وفيات (كورونا) اليومية تتراجع لأدنى مستوى في ستة أسابيع

إسبانيا: وفيات (كورونا) اليومية تتراجع لأدنى مستوى في ستة أسابيع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بأدنى حصيلة في نحو ستة أسابيع، سجلت إسبانيا اليوم الخميس،  268 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد -19).

وذكرت وزارة الصحة في بيان، أن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 24543، من 24275 في اليوم السابق، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وفيما يتعلق بعدد الإصابات بالفيروس الفتاك، فقد ارتفعت إلى 213435 ، بعد أن تم تسجيل 212917 في اليوم السابق.



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