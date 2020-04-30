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فيروس (كورونا) يظهر لأول مرة في سيناء

فيروس (كورونا) يظهر لأول مرة في سيناء
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء في مصر، اليوم الخميس، ظهور أول حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد بالمحافظة، وعزل صاحب الإصابة بمستشفى بئر العبد النموذجي.

وقالت مديرية الصحة والسكان، وفق (روسيا اليوم)، إن نتيجة تحليل العينة، تفيد حملها لفيروس (كورونا) المستجد، وبذلك تكون أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس بمحافظة شمال سيناء، وهي معزولة حاليا بمستشفى بئر العبد النموذجي، لتلقى العلاج اللازم.

وتابع البيان: "كما قامت فرق الترصد، بعمل التقصي الوبائي، وأعمال التطهير لمنزل الحالة، وإجراءات متابعة المخالطين لها".

وأهابت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء في بيانها بالمواطنين، باتباع الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الدولة للوقاية من فيروس (كورونا) المستجد ، خاصة في هذه الفترة المهمة والعصيبة.

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