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دولي

بعد ارتفاعٍ يومي قياسي.. تجاوز حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بروسيا المئة ألف

بعد ارتفاعٍ يومي قياسي.. تجاوز حالات الإصابة بفيروس (كورونا) بروسيا المئة ألف
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تجاوزت حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد في روسيا، المئة ألف، بعد ارتفاعٍ يوميٍ قياسي، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبعد أيام من تحذير الرئيس فلاديمير بوتين، من أن ذروة التفشي لم تأت بعد، ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس الفتاك، متجاوزاً مستوى المئة ألف حالة يوم الخميس، بعد ارتفاع يومي قياسي في الحالات الجديدة، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).

وقال مركز إدارة أزمة فيروس (كورونا) في البلاد: إن إجمالي عدد حالات الإصابة في روسيا بلغ 106498 حالة يوم الخميس، مضيفاً أن 101 مصاب بالفيروس، توفوا خلال 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1073 حالة حتى الآن.

وتم تسجيل 7099 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ويرتفع بذلك العدد الكلي للمصابين في روسيا إلى 106 آلاف و498 مصاباً، وعدد الوفيات إلى 1073 حالة منذ بدء تفشي الفيروس، وتماثل للشفاء حتى الآن 11619 شخصاً.

وتفرض روسيا، أكبر دول العالم مساحة، إجراءات عزل عام منذ أن أعلن بوتين إغلاق أغلب الأماكن العامة بأواخر آذار/ مارس.

وتجاوزت روسيا هذا الأسبوع الصين وإيران في عدد حالات الإصابة المؤكدة، فيما ظلت أعداد الوفيات أقل بكثير منها في غيرها من الدول الأكثر تضرراً من التفشي على الرغم من صعودها على قائمة الدول، صاحبة أكبر أعداد إصابة.

وكان بوتين، قال في خطاب للأمة يوم الثلاثاء بثه التلفزيون: إن إجراءات العزل العام، يجب أن تستمر لمدة أسبوعين آخرين محذراً من أن ذروة التفشي لم تأت بعد.

وقال: "الوضع ما زال في غاية الصعوبة... نواجه مرحلة جديدة وقد تكون الأشد في مواجهة الوباء".

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