شؤون فلسطينية

أبو بكر: غالبية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين

أبو بكر: غالبية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو
بكر، اليوم الخميس: إن غالبية الأسرى القابعين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، هم من العمال والكادحين، الذين ناضلوا وضحوا بسنوات طويلة من أعمارهم فداء للوطن والقضية.

وجاءت تصريحات أبو بكر عشية (عيد العمال) العالمي،
الذي يصادف الأول من أيار كل عام، ويعتبر عيداً سنوياً في العديد من دول العالم، تخليداً لذكرى سقوط عدد من العمال، والقيادات العمالية، التي دعت إلى تحديد ساعات العمل بثماني ساعات يومياً، وتحسين ظروف العمل في استراليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا في القرن التاسع عشر.

وبين أبو بكر: "أن أكثرية الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال منذ العام 1967 وحتى يومنا هذا، شملت العمال والكادحين والباحثين في الصخر عن قوت أبنائهم وقوتهم.

وأوضح: إن الاعتقالات الإسرائيلية، لم تستهدف فقط من انخرطوا
في النضال ضد الاحتلال بشكل مباشر، بل امتدت وشملت الآلاف من العمال، وهم في طريقهم لكسب رزقهم بحجة عدم حصولهم على تصاريح بالدخول للمناطق الإسرائيلية والعمل فيها.

وأكدأابو بكر، بأن العمال هم عنوان فخر الأمم، وهم وقود
الثورة الفلسطينية، وبناة الدولة، وهم دوماً طليعة متقدمة في ساحة النضال والمواجهة في كافة الظروف والأزمنة، وقدموا مئات الآلاف من الشهداء والجرحى والمعتقلين، ورفدوا الثورة الفلسطينية والانتفاضات كافة، برموز وقادة بارزين، وشكَّلوا البنيان الأساسي للحركة الوطنية الأسيرة.

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