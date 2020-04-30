شؤون فلسطينية

مباحث التموين بغزة تحرر تسعة محاضر ضبط لتجار مخالفين

مباحث التموين بغزة تحرر تسعة محاضر ضبط لتجار مخالفين
مباحث التموين
رام الله - دنيا الوطن
حررت دائرة مباحث التموين في المباحث العامة بغزة، تسعة محاضر ضبط، بحق عدد من التجار، خالفوا التعليمات المنصوص عليها من جهات الاختصاص.

وأوضحت مباحث التموين في تصريح نشره موقع وزارة (الداخلية) بغزة، أن محاضر الضبط، صدرت بحق تجار تلاعبوا بالأسعار، وآخرين باعوا سلعًا منتهية الصلاحية، وإحالة المخالفين لوزارة الاقتصاد الوطني؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي سياق متصل؛ ضبطت مباحث التموين بمحافظة شمال غزة، أربعة ألاف و722 لتراً من زيت الزيتون المغشوش.

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