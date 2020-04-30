شؤون فلسطينية

المالكي: انتهازية نتنياهو فاقت كل وصف وخطوة الضم لن تتم

المالكي: انتهازية نتنياهو فاقت كل وصف وخطوة الضم لن تتم
وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، إن انتهازية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فاقت كل وصف، مشيراً إلى أن نتنياهو يستغل انشغال العالم أجمع بجائحة (كورونا) لتمرير قراراته في ضم أجزاء واسعة من الأرض الفلسطينية المحتلة لإسرائيل، وفرض السيادة والقانون الإسرائيلي عليها وعلى كامل المستعمرات الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف المالكي، خلال كلمته بمؤتمر وزراء الخارجية العرب: "في الوقت الذي تفاعلنا إيجاباً مع دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، وتأجيل الصراعات في مناطق النزاع، لكي نسخّر كامل جهودنا لمواجهة وهزيمة فيروس (كورونا)، وعبرنا عن ذلك برسائل أرسلها سيادة الرئيس محمود عباس للسيد غوتيريش، إلّا أن نتنياهو أبى إّلا أن يمضي قدماً في مخططاته لضم أراضي الضفة الغربية أسوة بضم مدينة القدس الشرقية".

وتابع: "أمام اقتراب انتهاء أعمال ما يسمى باللجنة الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لترسيم حدود مناطق الضم المقترحة ورسم خرائطها، ازدادت مخاطر الضم، خاصة بعد أن تم تضمين بند الضم في اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد في إسرائيل، وبعد أن تم تحديد تاريخ الأول من تموز/ يوليو القادم كحد أعلى لتقديم مشروع الضم من قبل نتنياهو للحكومة الإسرائيلية لإقراره ومن ثم لتمريره على كنيست- البرلمان الإسرائيلي-لاعتماده".

واستطرد: "لكي تكتمل عناصر المشروع، بأدواته الأمريكية الإسرائيلية المشتركة، جاء تصريح وزير الخارجية الأمريكي ليؤكد على إجراءات نتنياهو من موضوع الضم بقوله إن قرار الضم يعود اتخاذه إلى إسرائيل، ليصدر لاحقاً عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تصريحاً يؤكد ذلك، ويشير إلى "استعداد إدارة الرئيس ترامب الاعتراف بالإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى بسط السيادة الإسرائيلية وتطبيق القانون الإسرائيلي على مناطق بالضفة الغربية تعتبرها الرؤيا الأمريكية جزء من دولة إسرائيل".

وتابع: "أمام هذا الانحياز الأمريكي الكامل لدولة الاحتلال وسياساتها الاستعمارية التوسعية على حساب دولة فلسطين، وأمام الانتهازية المطلقة لنتنياهو لاستغلال هذا الانحياز في مثل هذه الظروف الطارئة واهتمام دول العالم بكيفية احتواء الجائحة، يجد الشعب الفلسطيني نفسه وفي هذه المرة أيضاً يعود إلى بيته العربي، البيت المساند والدعم والمؤازر والشريك".

وأضاف: "خطوة الضم هذه لا يجب أن تتم، ولدينا كعرب من قدرات وعلاقات وامكانيات لمنعها، هذه الخطوة إن تمت فستقضي على إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والمتواصلة جغرافياً والقابلة للحياة، هذه الخطوة إن تمت ستنهي حل الدولتين. هذه الخطوة إن تمت ستضع المسجد الأقصى، أولى القبلتين، وثاني المسجدين، وثالث الحرمين الشريفين تحت السيطرة الإسرائيلية، قبل أن يتم هدمه وبناء الهيكل المزعوم مكانه". 

وقال: "هذه الخطوة إن تمت ستحوّل الصراع من سياسي إلى ديني لن ينتهي. هذه الخطوة إن تمت ستبقي هذا الصراع قائماً للأبد، لأن الفلسطيني لن يقبل به ولن يقبل بأقل من حدود عام 67 لإقامة دولته والقدس الشرقية عاصمته، هذه الخطوة إن تمت فلن تنعم منطقتنا بالاستقرار والأمن والسلام أبداً أبداً".

وأكمل: "واجبنا منعها، مسؤوليتنا تقول ذلك، التزامنا تجاه شعوبنا تتطلب ذلك، ومصالحنا أيضاً تدعو إلى ذلك، وليس لدينا وقت كثير، فلقد حدد لنا نتنياهو موعد تقدميه لمشروع الضم، آملين من المجتمع الدولي أن يتحرك معنا في الضغط على دولة الاحتلال ومنعها من اتخاذ خطوة الضم، والتلويح بإجراءات عقابية وجب تنفيذها في حال أصر نتنياهو على تمرير خطوته.      

واستكمل: "رغم تحديات الضم، لا زلنا نؤكد فلسطينيين وعرب أن المفاوضات السياسية المنبثقة عن مؤتمر دولي للسلام وبالمرجعيات الدولية المعتمدة تمثل خيارنا الذي نؤكد عليه هنا أيضاً، ونأمل أن ينجح المجتمع الدولي عبر الرباعية الدولية في اغتنام هذه الفرصة الزمنية المتاحة لتوفير المناخ المناسب للعودة إلى المفاوضات المباشرة وبإشرافٍ دولي للوصول إلى السلام الشامل والعادل على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقائم على أساس حل الدولتين بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

وتابع: "نرجو منكم جميعاً مساعدتنا في حماية أسرانا البواسل القابعين في سجون الاحتلال من انتقال عدوى فيروس الكورونا لهم، كما حدث في الحالات الأخيرة التي أفرج عنها أو انتقل إليها الفيروس من المحققين أو السجانين".

وقال: "جائحة كورونا قد كشفت صعوبة الأوضاع المالية التي تعيشها دولة فلسطين، بسبب تضييقات الاحتلال، حصار الاقتصاد الوطني، اقتطاعات المقاصة من طرف دولة الاحتلال، مصادرة ايرادات السلطة، وغيرها من المسببات التي تستدعي من دولنا العربية الوفاء بالتزاماتها حيال موازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة الأمان المالية العربية والتي لطالما أتينا على ذكرها أمامكم في عديد المرات، علاوة على قرارات القمم العربية التي أكدت على ذلك. إن قدرتنا على الصمود أمام هذه التحديات المجتمعة تستدعي منكم الوفاء بتلك الالتزامات".

أخبار ذات صلة

حزب الشعب: معاَ للدفاع بلا هوادة عن حقوق العمال وبناء جبهة للعدالة

حزب الشعب: معاَ للدفاع بلا هوادة عن حقوق العمال وبناء جبهة للعدالة

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية تسلل على حدود القطاع

جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية تسلل على حدود القطاع

حماس تُصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمال

حماس تُصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمال

الجبهة الشعبية: يجب تكامل الجهود الرسميّة والشعبيّة لتعزيز قيمة الإنتاج الوطني

الجبهة الشعبية: يجب تكامل الجهود الرسميّة والشعبيّة لتعزيز قيمة الإنتاج الوطني

الميزان يُحذر من تداعيات جائحة فيروس (كورونا) على العمال وأسرهم

الميزان يُحذر من تداعيات جائحة فيروس (كورونا) على العمال وأسرهم

دائرة أوقاف القدس تُصدر بياناً بشأن الصلاة في المسجد الأقصى المبارك

دائرة أوقاف القدس تُصدر بياناً بشأن الصلاة في المسجد الأقصى المبارك

أبو بكر: غالبية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين

أبو بكر: غالبية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين

مركز شمس يدعو الحكومة لتكثيف جهودها لترتيب عودة العمال من الداخل

مركز شمس يدعو الحكومة لتكثيف جهودها لترتيب عودة العمال من الداخل

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

حزب الشعب: معاَ للدفاع بلا هوادة عن حقوق العمال وبناء جبهة للعدالة

حزب الشعب: معاَ للدفاع بلا هوادة عن حقوق العمال وبناء جبهة للعدالة

حماس تُصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمال

حماس تُصدر بياناً بمناسبة اليوم العالمي للعمال

الجبهة الشعبية: يجب تكامل الجهود الرسميّة والشعبيّة لتعزيز قيمة الإنتاج الوطني

الجبهة الشعبية: يجب تكامل الجهود الرسميّة والشعبيّة لتعزيز قيمة الإنتاج الوطني

الميزان يُحذر من تداعيات جائحة فيروس (كورونا) على العمال وأسرهم

الميزان يُحذر من تداعيات جائحة فيروس (كورونا) على العمال وأسرهم

أبو بكر: غالبية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين

أبو بكر: غالبية الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال من الكادحين

مركز شمس يدعو الحكومة لتكثيف جهودها لترتيب عودة العمال من الداخل

مركز شمس يدعو الحكومة لتكثيف جهودها لترتيب عودة العمال من الداخل

مباحث التموين بغزة تحرر تسعة محاضر ضبط لتجار مخالفين

مباحث التموين بغزة تحرر تسعة محاضر ضبط لتجار مخالفين

مجدلاني يُشيد بالتعاون والدعم الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني

مجدلاني يُشيد بالتعاون والدعم الاقتصادي والسياسي للاتحاد الأوروبي للشعب الفلسطيني

منوعات

&#34;عرفان خان&#34; يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

"عرفان خان" يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: &#34;هو احنا في حضانة؟&#34;

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: "هو احنا في حضانة؟"

&#34;الأجر المادي شككني&#34;.. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

"الأجر المادي شككني".. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز مجنون رسمي"

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

فريدة سيف النصر: &#34;أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي&#34;

فريدة سيف النصر: "أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي"

عربي

تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

عودة منطقة &#34;الغُمر&#34; للسيادة الأردنية بعد انقضاء مدة تأجيرها لإسرائيل

عودة منطقة "الغُمر" للسيادة الأردنية بعد انقضاء مدة تأجيرها لإسرائيل

اليمن يعلن تسجيل أول حالتى وفاة بفيروس كورونا

اليمن يعلن تسجيل أول حالتى وفاة بفيروس كورونا

السعودية تنهي العزل الكلي في القطيف

السعودية تنهي العزل الكلي في القطيف