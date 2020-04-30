حنا: سلطات الاحتلال تستثمر وباء (كورونا) لتمرير مشاريعها العدوانية بالقدس



وتابع يهددون بضم غور الأردن، وقبل هذا، أعلنوا عن القدس عاصمة لهم، بتوقيع من القابع في البيت الأبيض، ولم يتغير شيء من واقعنا العربي لا بل ازدادت الحالة سوءاً، فالتطبيع والهرولة والارتماء في الأحضان المعادية، أصبحت ظاهرة مرئية ومشاهدة في كل حين، فلذلك فإن الفلسطينيين يقولون: "لا يحك جلدك إلا ظفرك" ولكننا في نفس الوقت، نتطلع إلى ان يكون الأحرار من أبناء أمتنا العربية إلى جانبنا، وكذلك الأحرار المنتشرين في سائر أرجاء العالم، فالقضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين لوحدهم، بل هي قضية كل حر في هذا العالم، مؤمن بقيم العدالة والحرية والكرامة الإنسانية.

وقال في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن السلطات الاحتلالية تستثمر وباء (كورونا) في القدس؛ لتمرير مشاريعها العدوانية من خلال مشاريع استيطانية جديدة، وسلب للأراضي وإخطارات بهدم المنازل، وتشريد السكان، وكل هذا يحدث على مرأى ومسمع العالم الذي لا يحرك ساكناً أمام هذه الجرائم، التي ترتكب بحق شعبنا.