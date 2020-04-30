الصالحي يدعو لقرار بقانون لاقتطاع نسبة 10% من أرباح الشركات الكبرى والبنوك

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رام الله - دنيا الوطن

دعا الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، إلى سرعة إصدار قرار بقانون لاقتطاع نسبة 10% من أرباح الشركات الكبرى والبنوك، تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وبحيث لا تقتطع ولا تخصم من الضريبة.



وأشار الصالحي، في تغريدة له على (فيسبوك)، إلى ضرورة تحمل الشركات الكبرى في القطاع الخاص والبنوك بمسؤولياتها تجاه حاجات المجتمع الفلسطيني، قبل جائحة (كورونا)، مشيراَ إلى أنه وعلى سبيل المثال وليس الحصر، إلى أن 20 مليون دولار من 13 شركة فقط أعلنت أرباحها، هي جزء بسيط من الشركات المقصودة.



وكان الصالحي، قد دعا إلى الرجوع عن قرار خصم يومي عمل من رواتب الموظفين الحكوميين، وطالب بتحويل قرار الإسهام إلى تبرع طوعي من الموظفين أنفسهم ونقابتهم، وتحويل أموال التبرع هذه إلى صندوق العمال، وإلى أبناء شعبنا في لبنان وسوريا.