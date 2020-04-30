الاحتلال يجرف مغسلة مركبات في بلدة الخضر

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الخميس، أرضية مغسلة مركبات في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



وأفاد إياد أبو صرة من قسم الهندسة في بلدية الخضر، بأن الاحتلال هدم أرضية مغسلة قيد الإنشاء في منطقة أم ركبة جنوب البلدة، تعود للمواطن محمد ابراهيم دعدوع، بحجة عدم الترخيص.



يذكر أن منطقة أم ركبة تتعرض الى هجمة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، تمثلت في الفترة الأخيرة بإخطار عدد من المنازل بالهدم أو وقف البناء .