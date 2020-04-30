الشرطة تغلق 20 محلاً تجارياً لمخالفتهم قانون الطوارئ في جنين





وتخلل ذلك، إغلاق 20 محلاً تجارياً في المدينة؛ لعدم التزامهم بقرارات وتعليمات رئاسة الوزراء، ومخالفتهم لقانون الطوارئ وإجراءاته، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة 20 محلاً تجارياً، لعدم التزامهم بقرارات وتعليمات رئاسة الوزراء، ومخالفتهم لقانون الطوارئ.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات من شرطة المحافظة، وتنفيذاً لتعليمات مدير شرطة المحافظة، العقيد باسم الجيوسي نظمت جولات تفقدية في المدينة وريف المحافظة؛ للتأكد من ضمان تنفيذ تعليمات وقرارات رئاسة الوزراء، والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.