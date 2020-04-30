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شؤون فلسطينية

(معاريف): عائلتا غولدين وشاؤول أطلعتا على تفاصيل الاتصالات مع حماس

(معاريف): عائلتا غولدين وشاؤول أطلعتا على تفاصيل الاتصالات مع حماس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية: إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين من قبل الحكومة الإسرائيلية، يارون بلوم، أطلع عائلتي غولدين وشاؤول على تفاصيل الاتصالات مع حماس. 

وأوضحت الصحيفة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد الأسبوع الماضي، اجتماعاً للجنة الوزارية لشؤون الأسرى والمفقودين، عبر الخط الآمن، نوقشت خلالها المحادثات مع حماس بشأن هذه القضية.

وقالت عائلة غولدين، وفق الصحيفة: "هناك فرصة لإعادة ابننا هدار والرقيب أورون شاؤول والمواطنين منغيستو والسيد، من أيدي حماس، تفويت الفرصة الآن هو عدم مسؤولية وطنية". 

وأفادت الأسرة أيضًا أن منسق شؤون الأسرى والمفقودين، يارون بلوم، أجرى معها محادثة لإطلاعها على تطورات الموضوع.

وكانت مصادر إسرائيلية، أكدت للصحيفة الإسرائيلية، في نهاية الأسبوع الماضي، أنه تم إحراز بعض التقدم في المفاوضات بشأن الأسرى والمفقودين مع حماس.

وتشير المنشورات في وسائل الإعلام العربية إلى أن هناك دلائل على وجود تقدم نحو التوصل إلى اتفاق، مما قد يشير إلى وجود استعداد لمثل هذه الصفقة في إسرائيل، ومع ذلك، لا تزال الفجوات كبيرة. 

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