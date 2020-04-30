وزارة الصحة: توصيات خاصة بالنظام الغذائي خلال شهر رمضان المبارك

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، توصياتٍ بشأن النظام الغذائي الموصى باتباعه خلال شهر رمضان، وذلك عبر موقعها الرسمي، وكانت على النحو التالي:



· الحرص على شرب كمية مناسبة من المياه، خاصة بين وجبتي الإفطار والسحور.



· تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة، والشاي، والمشروبات الغازية، ما قد يسبب كثرة التبول، وبالتالي الإصابة بالجفاف، واستبدالها بالعصائر الطبيعية.



· تناول الأطعمة الغنية بالمياه، مثل الشوربة وسلطة الخضروات الطازجة.



· أن تكون وجبة إفطار الصائم صحية ومتوازنة لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص عن طريق الإكثار من الخضار لتزود الجسم بالفيتامينات والمغذيات، بالإضافة إلى الحبوب الكاملة التي تزود الجسم بالطاقة والألياف.



· تناول وجبة سحور خفيفة تعين الصائم خلال النهار، تتضمن الخضار وحصة من الكربوهيدرات مثل الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، وأطعمة غنية بالبروتين مثل منتجات الألبان.



· تناول فواكه تحتوي على المياه للتحلية مثل البطيخ أو الشمام أو أي فاكهة موسمية أخرى.



· التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالدهون، وخاصةً اللحوم.



· عدم الاكثار من تناول الحلويات والاكتفاء باقل من يمكن منها.



· تجنب الأطعمة المالحة، وتقليل نسبة الملح في الطعام.



· اهمية ترشيد الاستهلاك والاكتفاء بشراء الحاجيات الاساسية اللازمة فقط .