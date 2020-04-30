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شؤون فلسطينية

آلاف الموظفين من عدة شركات يتبرعون بجزء من راتبهم لدعم أبناء البلد

آلاف الموظفين من عدة شركات يتبرعون بجزء من راتبهم لدعم أبناء البلد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الآلاف من موظفي شركات "رائدة" في فلسطين، في يوم العمال العالمي، عن التبرع بجزء من راتبهم لشهر أيار/ مايو دعمًا لأبناء بلدهم، الذين فقدوا عملهم مؤخراً بسبب جائحة (كورونا)، حيث تم تحديد تبرع الموظفين الطوعي من الراتب بقيمة يومَي عمل؛ وذلك أسوة بإخوانهم وأخواتهم من موظفي القطاع العام.

وأكدت الشركات المذكورة أدناه، وفق ما وصل "دنيا الوطن"، على التبرع بمبلغ إضافي يعادل يوم عمل على مجمل تبرع كل موظف، ليصل مجموع المبلغ المُتبرّع به إلى قيمة ثلاثة أيام عمل من راتب الموظفين، علماً أن هذه الشركات ستقوم بتغطية قيمة الأيام الثلاثة عن أي من موظفيها الذين يتقاضون أقل من 600 دولار شهرياً، ولا يستطيعون توفير قيمة التبرع.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات الهامة والفورية التي اتخذتها الشركات والمؤسسات المشاركة في هذه المبادرة الجماعية منذ بَدء الأزمة، حيث قدمت مؤخراً العديد من التبرعات النقدية والعينية مباشرة أو من خلال الصناديق الرسمية والمحافظات واللجان المجتمعية. كما شارك موظفوها في مدنهم وقراهم ومخيماتهم من مختلف أنحاء الوطن بالجهود المبذولة لحماية شعبنا ودعمه. 

وأفادت هذه الشركات، أن دعم العمال المتضررين، يعد مسؤولية مشتركة من قبل المجتمع الفلسطيني بكافة أطيافه وقطاعاته، لاسيما أن فلسطين لديها قدرات محدودة للاستجابة للظروف الاقتصادية الاستثنائية مقارنة بالدول الأخرى بسبب الأوضاع السياسية الصعبة.

وتشمل هذه الشركات كلاً من:

البنك العربي الاتصالات الفلسطينية (بالتل)
بيتي للاستثمار العقاري (روابي) فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)
مسار العالمية الاتصالات الخلوية الفلسطينية (جوال)
سوق فلسطين للأوراق المالية بنك القاهرة عمان
فلسطين للاستثمار الصناعي سراج لإدارة صناديق الاستثمار
عسل للتكنولوجيا مصرف الصفا
محلات أزياء ومطاعم كيوسنتر حضارة للاستثمار التكنولوجي
البينار للتجارة العامة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل)
مصانع الزيوت النباتية (نابلس) الفلسطينية للتأجير والتأجير التمويلي (بال ليس)
فلسطين لإنشاء وإدارة المناطق الصناعية (بيدكو غزة) بوابة أريحا للاستثمار العقاري
الوطنية للأوراق المالية العربي جروب للاستثمار
ريتش لخدمات الاتصالات المتحدة للأوراق المالية
أريحا للتطوير وإدارة وتشغيل المنطقة الزراعية الصناعية بال غاز
القدس للاستثمار السياحي (فندق السانت جورج) الرؤية الواضحة
فلسطين للاستثمار السياحي (فندق قصر جسر) نخيل فلسطين
المشتل للاستثمارات السياحية (فندق المشتل) مطاحن القمح الذهبي
السلطان للفواكه الطازجة دواجن فلسطين
الفلسطينية للحلول الأمنية المتكاملة (بال سيف) الوطنية لصناعة الكرتون
أكاديمية روابي الإنجليزية ألفا العالمية للأبحاث والدراسات
القدس للإعمار والاستثمار فلسطين للاستثمار العقاري (بريكو)
الفلسطينية لنقل الأموال (أمان) الوطنية للدفع الإلكتروني
فلسطين لتأمين الرهن العقاري الأولى الترفيهية (نادي الأعمال)
فلسطين لتمويل الرهن العقاري بال تك إنفستمنت
بال كلين لخدمات التنظيف تصدير المحاصيل الزراعية
مؤسسة مجموعة الاتصالات للتنمية مؤسسة روابي
مركز مجموعة الاتصالات للإبداع - فكرة مساحة العمل المشتركة (كونكت)
حاضنة بادر لتكنولوجيا المعلومات قطرة للموارد المائية

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