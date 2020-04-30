الزراعة بغزة تُجدد دعوتها لمربي الدواجن لترخيص مزارعهم مجاناً

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رام الله - دنيا الوطن

جددت وزارة الزراعة الفلسطينية، دعوتها لأصحاب مزارع الدواجن في قطاع غزة، بضرورة ترخيص مزارعهم بشكل مجاني، مشيرة إلى أنه لن يستفيد من أي مساعدات حكومية أو غير حكومية، من ليس لدية مزرعة مرخصة.



وكانت الزراعة، شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر من العام الماضي، بحملة شاملة لترخيص مزارع الدواجن القطاع، وترافق مع الحملة سلسلة من ورش العمل والندوات والدورات، تستهدف المزارعين ومربين الدواجن والجهات ذات العلاقة، لضمان جودة الإنتاج وتفادي الخسائر.



وأوضحت الوزارة في بيان وزعته اليوم الخميس، أن من أهم الشروط الفنية المطلوبة لترخيص مزرعة الدجاج اللاحم، أن تكون بعيدة عن التجمعات السكنية، وأن يكون سقف المزرعة مغطى بالإسبست أو الزينقو المغلف أو الباطون، بالإضافة إلى وجود غرفة لحفظ الأعلاف محكمة الإغلاق ومحمية من الحرارة والرطوبة وأشعة الشمس والجرذان والعصافير، وتكون مفصولة عن الحظيرة.



ومن ضمن شروط الترخيص، "ألا يقل ارتفاع الحظيرة عن 3 أمتار، ووجود أحواض تعقيم بعمق وسعة مناسبة، تحتوي على مواد مطهرة، توضع على أرضية وبوابات المزرعة الخارجية والداخلية، وإحاطة المزرعة بسياج للحماية مع بوابة كبيرة تسمح بضبط الدخول والخروج، فضلاً عن تجهيز المزرعة بوسائل التهوية والتبريد والتدفئة السليمة".