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دولي

الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة حول الاختفاء المفاجئ لزعيم كوريا الشمالية

الأقمار الصناعية تكشف تفاصيل جديدة حول الاختفاء المفاجئ لزعيم كوريا الشمالية
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت صور أقمار صناعية جديدة، تفاصيل جديدة بشأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد أيام من الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير، وإجرائه عملية جراحية فاشلة، كما وصل الأمر ببعض وسائل الإعلام لنعيه، وعرض صورة مفبركة لجثمانه.

وقال موقع (38 نورث)، وهو مشروع تابع لمركز أبحاث ستيمسون، إن صور الأقمار الصناعية، أظهرت قطاراً متوقفاً في مجمع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في مدينة وونسان الساحلية يومي 21 و23 نيسان/ أبريل"، حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وقال الموقع: إن "القطار لوحظ لأول مرة في هذه المحطة في 21 نيسان/ أبريل، ومرة أخرى في 23 نيسان/ أبريل، ولكن لا يمكن تحديد ما إذا كان قد ظل واقفاً في المحطة منذ ذلك الحين".

وأضاف: "وفي 29 نيسان/ أبريل ظل القطار في نفس الموضع"، لكنه أضاف: "لم تعد عربة المحرك (القاطرة) متوقفة في الجانب الجنوبي من القطار، ومن غير الواضح ما إذا كانت قد غادرت أو تم تحريكها إلى أسفل مظلة المحطة، ولكن في كلتا الحالتين لا يبدو أن القطار مستعد للمغادرة".

وأشار الموقع المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية إلى أن "وجود القطار هناك لا يدل على مكان وجود الزعيم الشمالي ولا يشير إلى أي شيء يتعلق بصحته"، وكانت صور أقمار صناعية، كشفت أمس تحركات زوارق فاخرة كثيراً ما يستخدمها زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، وقال خبراء يتابعون الأوضاع في كوريا الشمالية: إن صوراً بالأقمار الصناعية توضح تحركات زوارق فاخرة كثيراً ما يستخدمها الزعيم كيم جونغ أون، وحاشيته في الآونة الأخيرة قرب وونسان، تمثل دلائل جديدة على وجوده في هذا المنتجع الساحلي.

وفتح اختفاء كيم بالأسبوعين الماضيين، وعدم ظهوره ومشاركته في مناسبات رسمية مهمة، باب الشائعات والمزاعم التي تتحدث عن إصابته بمرض خطير، وعن إجرائه عملية جراحية فاشلة، ووصل الأمر ببعض وسائل الإعلام الغربية لنعيه، وعرض صورة مفبركة لجثمانه.

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