الطب الوقائي: استقرار عدد الإصابات بـ (كورونا) يُمهد لعودة الحياة تدريجياً للضفة
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه: إن استقرار عدد الإصابات بفيروس (كورونا) رغم توسيع دائرة الفحوصات في كافة المناطق، وتحديداً المحاذية لجدار الفصل العنصري، يُمهد لإمكانية العودة إلى الحياة بشكل تدريجي مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
وأشار عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إلى وجود لجان تراقب الأسواق، ومدى التزام المواطنين والتجار بتعليمات السلامة العامة؛ لحمايتهم ومنع الاختلاط غير السليم والتجمهرات.
وأضاف عبد ربه: إن الإجراءات مستمرة لاستقبال 1800 عالق من الأردن يوم الأحد المقبل، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، مع التشديد على ضرورة التزامهم الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً بعد وصولهم.
قال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة، علي عبد ربه: إن استقرار عدد الإصابات بفيروس (كورونا) رغم توسيع دائرة الفحوصات في كافة المناطق، وتحديداً المحاذية لجدار الفصل العنصري، يُمهد لإمكانية العودة إلى الحياة بشكل تدريجي مع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر.
وأشار عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) إلى وجود لجان تراقب الأسواق، ومدى التزام المواطنين والتجار بتعليمات السلامة العامة؛ لحمايتهم ومنع الاختلاط غير السليم والتجمهرات.
وأضاف عبد ربه: إن الإجراءات مستمرة لاستقبال 1800 عالق من الأردن يوم الأحد المقبل، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم، مع التشديد على ضرورة التزامهم الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً بعد وصولهم.
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