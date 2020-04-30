الديك: 1800 مواطن عالقون في الاردن ستبدأ عودتهم اعتبار من الاحد المقبل

رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار وزير الخارجية، أحمد الديك: إنه جاري العمل

لإعادة الفلسطينيين العالقين في كافة دول العالم بالتعاون والتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، وبانتظار موافقتها بشأن فتح مطار الملكة علياء الدولي، وإرسال طائرات خاصة؛ لجلب الفلسطينيين من أنحاء العالم.





واعتبر الديك في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن عودة العالقين في الأردن، مقدمة حقيقية لإعادة كل الفلسطينيين العالقين من كل العالم، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية، وعضوية هيئة الشؤون المدنية، ووزارتي الصحة، والنقل والمواصلات، وعُقد أول اجتماع لهم، وجرى التواصل مع شركة طيران أردنية، والحصول على عرض سعر.





وأضاف الديك: إن العالقين في الأردن وعددهم 1800 مواطن ستبدأ عودتهم اعتباراً من يوم الأحد المقبل على عدة دفعات، مبنياً أنه تم تشكيل خلية أزمة مع السفارة الفسطينية في عمّان بإشراف مباشر من الوزير رياض المالكي.



