القدس: 150 حالة مصابة بفيروس (كورونا) و900 مواطن قيد الحجر المنزلي





وأوضح أبو حامد، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس، إنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في القدس المحتلة منذ الأمس، ليستقر العدد عند 150 إصابة، معتبراً أن وباء (كورونا) في المدينة تحت السيطرة.





رام الله - دنيا الوطنقال مدير مركز بيت صفافا الطبي، فؤاد أبو حامد: إن 900مواطن في القدس قيد الحجر المنزلي، جراء مخالطتهم لمصابين بفيروس (كورونا).