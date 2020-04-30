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ترامب: الصين تُريد هزيمتي بانتخابات الرئاسة وبإمكاني فعل الكثير

ترامب: الصين تُريد هزيمتي بانتخابات الرئاسة وبإمكاني فعل الكثير
دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إنه يعتقد أن أسلوب إدارة الصين لأزمة فيروس (كورونا) دليل على أن بكين "على استعداد لبذل كل ما في وسعها" لكي ينهزم في محاولته الفوز بالرئاسة لفترة ثانية في انتخابات تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي مقابلة مع (رويترز) في المكتب البيضاوي، أمس الأربعاء، تحدث ترامب بلهجة حادة عن الصين، وقال: إنه يدرس خيارات مختلفة، فيما يتعلق بالعواقب التي يجب أن تتحملها بسبب الفيروس، مضيفاً: "بإمكاني فعل الكثير".

ودأب ترامب على تحميل الصين مسؤولية الجائحة العالمية التي أسفرت عن وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص في الولايات المتحدة، وفقاً لإحصاء (رويترز)، وزجت بالاقتصاد الأمريكي في كساد عميق، وعرضت للخطر آماله في الفوز بولاية ثانية، مدتها أربع سنوات.

وقال الرئيس الجمهوري، الذي يتهمه كثيرون بعدم التحرك بالسرعة الكافية لإعداد الولايات المتحدة لمواجهة انتشار الفيروس، إنه يعتقد أن الصين كان عليها أن تلعب دوراً أبرز في تعريف العالم بفيروس (كورونا) بسرعة أكبر.

وسُئل ترامب، إن كان يفكر في اللجوء إلى فرض رسوم على الصين، فلم يشأ الخوض في التفاصيل، وقال: "ثمة أمور كثيرة يمكن أن أفعلها. نحن ندرس ما حدث".

وقال: "الصين على استعداد لبذل كل ما في وسعها، لكي أخسر هذا السباق"، مضفاً أنه يعتقد أن بكين تريد فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن من أجل تخفيف الضغوط، التي فرضها هو على الصين، فيما يتعلق بالتجارة وقضايا أخرى.

وقال عن المسؤولين الصينيين: "يستخدمون العلاقات العامة على الدوام، في محاولة؛ لكي يبدو الأمر، وكأنهم الطرف البريء".

وأضاف أن الاتفاق التجاري، الذي أبرمه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، بهدف تقليل العجز التجاري الأمريكي المزمن مع الصين "اختل اختلالاً شديداً" بفعل التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب، أمس الأربعاء، مشترطاً الحفاظ على سرية هويته، إن "هدنة" غير رسمية في حرب الكلمات، كان الرئيسان قد اتفقا عليها في مكالمة هاتفية في أواخر آذار/ مارس، انتهت الآن فيما يبدو.

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