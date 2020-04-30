وزير الاقتصاد: يمنع استخدام غرف تبديل الملابس أو إرجاعها وتبديلها بعد شرائها



وأضاف العسيلي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إنه يجب على أصحاب الملابس توفير كل أدوات السلامة الصحية مثل: المعقمات والقفازات، ومنع الاكتظاظ وعدم استخدام غرفة تبديل الملابس، ومنع إرجاع أو تبديل البضائع.



وأكد وزير الاقتصاد، أن الرئيس ورئيس الوزراء في متابعة يومية لما يجري على الأرض، وتحاول كافة الجهات المختصة إيجاد توازن بين صحة المواطن، ومنع انتشار الوباء، واستمرار عجلة الاقتصاد، وبناء على ذلك، يتم فح بعض القطاعات بشكل تدريجي بناء على معايير معينة.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، إن سلسلة من الإجراءات، يجب اتباعها من قبل أصحاب محلات الملابس بعد قرار الحكومة بفتح هذا القطاع أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع.