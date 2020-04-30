عاجل

  • الديك: 1800 مواطن عالقون في الاردن ستبدأ عودتهم اعتبار من الاحد المقبل

  • القدس: 150 حالة مصابة بفيروس كورونا و900 مواطن قيد الحجر المنزلي

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من الضفة الغربية بينهم مصاب

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من الضفة الغربية بينهم مصاب
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى فجر اليوم الخميس، 11 مواطناً من الضفة، بينهم مصاب من جنين، وهو الشاب عدنان زهير معالي، حيث جرى اعتقاله عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بالقرب من منطقة الجدار في زيتا قضاء طولكرم.

وقال نادي الأسير في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن ثلاثة مواطنين، جرى اعتقالهم من ضاحية شوكية من طولكرم وهم: سليم محمد دار اعمر (21 عاماً)، وشقيقه وجدي (18 عاماً) الذي أُفرج عنه لاحقاً، وأمير عميد أبو حيش (19 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطن من بيت لحم، وهو سفيان محمد عواد (34 عاماً)، ومواطن آخر من بلدة برطعة قضاء جنين، وهو عمران علي قبها (24 عاماً)، يُضاف إلى المعتقلين المواطن أحمد حازم جهالين من أريحا، وإبراهيم عوض النجار (27 عاماً) من رام الله.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال، اعتقلت مساء أمس ثلاثة شبان من البلدة القديمة في القدس، عقب الاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

أخبار ذات صلة

مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) يعرض خطة الاستجابة المحدثة لفيروس (كورونا)

مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) يعرض خطة الاستجابة المحدثة لفيروس (كورونا)

وزير الاقتصاد: يمنع استخدام غرف تبديل الملابس أو إرجاعها وتبديلها بعد شرائها

وزير الاقتصاد: يمنع استخدام غرف تبديل الملابس أو إرجاعها وتبديلها بعد شرائها

قيادي بفتح: من حقنا تلقي إجابات على حالة الاستقواء والتحصين بالقوانين الرئاسية

قيادي بفتح: من حقنا تلقي إجابات على حالة الاستقواء والتحصين بالقوانين الرئاسية

وزير إسرائيلي: الاتصالات مع حماس بشأن صفقة التبادل في مرحلتها الأولية

وزير إسرائيلي: الاتصالات مع حماس بشأن صفقة التبادل في مرحلتها الأولية

المجلس الأعلى للقضاء يعقد محاكمات سريعة لـ 15 موقوفاً

المجلس الأعلى للقضاء يعقد محاكمات سريعة لـ 15 موقوفاً

البطة: بلدية خانيونس ستُقدم خدماتها وفق ما يتوفر لها من إمكانيات

البطة: بلدية خانيونس ستُقدم خدماتها وفق ما يتوفر لها من إمكانيات

مليونا دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة بخانيونس

مليونا دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة بخانيونس

لجان العمل الصحي تُطالب الحكومة والنقابات بشبكة أمان عاجلة للعمال الفلسطينيين

لجان العمل الصحي تُطالب الحكومة والنقابات بشبكة أمان عاجلة للعمال الفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) يعرض خطة الاستجابة المحدثة لفيروس (كورونا)

مكتب الشؤون الإنسانية (أوتشا) يعرض خطة الاستجابة المحدثة لفيروس (كورونا)

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من الضفة الغربية بينهم مصاب

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطناً من الضفة الغربية بينهم مصاب

المجلس الأعلى للقضاء يعقد محاكمات سريعة لـ 15 موقوفاً

المجلس الأعلى للقضاء يعقد محاكمات سريعة لـ 15 موقوفاً

مليونا دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة بخانيونس

مليونا دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة بخانيونس

لجان العمل الصحي تُطالب الحكومة والنقابات بشبكة أمان عاجلة للعمال الفلسطينيين

لجان العمل الصحي تُطالب الحكومة والنقابات بشبكة أمان عاجلة للعمال الفلسطينيين

وزارة الاقتصاد بغزة تُنظّم جولات تفتيشية ورقابية على المخابز

وزارة الاقتصاد بغزة تُنظّم جولات تفتيشية ورقابية على المخابز

مواجهات في طولكرم والاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة

مواجهات في طولكرم والاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة

قوات الاحتلال تجرف مشتلاً زراعياً جنوب بيت لحم

قوات الاحتلال تجرف مشتلاً زراعياً جنوب بيت لحم

منوعات

&#34;عرفان خان&#34; يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

"عرفان خان" يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: &#34;هو احنا في حضانة؟&#34;

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: "هو احنا في حضانة؟"

&#34;الأجر المادي شككني&#34;.. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

"الأجر المادي شككني".. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز مجنون رسمي"

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

فريدة سيف النصر: &#34;أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي&#34;

فريدة سيف النصر: "أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي"

عربي

اليمن يعلن تسجيل أول حالتى وفاة بفيروس كورونا

اليمن يعلن تسجيل أول حالتى وفاة بفيروس كورونا

السعودية تنهي العزل الكلي في القطيف

السعودية تنهي العزل الكلي في القطيف

وزير الأوقاف الأردني: المساجد ستبقى مغلقة لنهاية رمضان

وزير الأوقاف الأردني: المساجد ستبقى مغلقة لنهاية رمضان

وزير الصحة التونسي: تجنبنا وفاة 1000 شخص وإصابة 25 ألفا آخرين بكورونا

وزير الصحة التونسي: تجنبنا وفاة 1000 شخص وإصابة 25 ألفا آخرين بكورونا