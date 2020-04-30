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عودة منطقة "الغُمر" للسيادة الأردنية بعد انقضاء مدة تأجيرها لإسرائيل

عودة منطقة "الغُمر" للسيادة الأردنية بعد انقضاء مدة تأجيرها لإسرائيل
أراضي الغمر
رام الله - دنيا الوطن
تعود أراضي "الغمر"، اليوم الخميس إلى السيادة الأردنية، بعد انقضاء تمديد تأجيرها لإسرائيل، في إطار معاهدة السلام بين البلدين عام 1994، ويجري الساعة الـ 17:00 من بعد ظهر اليوم احتفال بمبادرة المزارعين الإسرائيليين، تقديراً للضباط الإسرائيليين والأردنيين في المكان، بحسب موقع (i24) الإسرائيلي.

وأعلن الملك الأردني عبد الله الثاني في 30 في تشرين الأول/أكتوربر 2018 قبل انقضاء فترة تأجير أراضي الباقورة والغمر بعام كامل، عدم نيه الأردن تمديد عقد استئجار هاتين المنطقتين لإسرائيل، بموجب اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن، ومن هذه الفترة بدأ المزارعون الإسرائيليون الـ 30 الذين يفلحون هذه الأراضي، بتفكيك المباني والمعدات الزراعية بالمكان، وستمنح لهم إسرائيل أراض بديلة لزراعتها. 

وتقدر مساحة الغمر بنحو 4 آلاف دونم، واحتلت إسرائيل منطقتي الباقورة عام 1950 والغمر 1967، وعادت المنطقتان إلى السيادة الأردنية، بموجب معاهدة السلام "وادي عربة"، وتم وضع ترتيبات خاصة بهما في ملحقي خاصين ضمن معاهدة السلام، وينص الملحقان على انتفاع إسرائيل بالمنطقتين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ، مع تجديد الانتفاع تلقائيًا لمدد مماثلة، ما لم يُخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين، قبل سنة من تاريخ التجديد. 

وانتهت، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2019، فترة تأجير الغمر والباقورة، التي نص عليها الملحقان، وكانت إسرائيل أعلنت في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي اتفاقها مع الأردن على تمديد اتفاقية استئجار "الغمر" حتى 30 نيسان/ أبريل 2020، وذلك حتى يتم السماح للمزارعين بحصد محاصيلهم. 

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