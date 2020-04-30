وزير إسرائيلي: الاتصالات مع حماس بشأن صفقة التبادل في مرحلتها الأولية



وأفادت، أن إسرائيل، أوضحت أنها تصر على تنفيذ صفقة تشمل الإفراج عن جميع الإسرائيليين الأربعة المأسورين، لدى الحركة في آن واحد، وترفض تطبيقها على مرحلتين.



وأضافت، أن إسرائيل اقترحت لقاء ذلك، تقديم المساعدات الإنسانية، ونقل مستلزمات طبية لمواجهة وباء (كورونا) إلى غزة وكذلك دفع برامج اقتصادية في القطاع إلى الأمام.



من جهته، قال الوزير من حزب (الليكود)، يوئاف غالانت: إن الاتصالات مع حماس أولية.



وأضاف وفق ما نقلت (مكان): أنه تم تحقيق تقدم ما بالمقارنة مع ما كان الوضع عليه خلال فترة طويلة من الزمن.

رام الله - دنيا الوطننقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان) اليوم الخميس، عن مصدر وصفته بأنه "مطلع" قوله: إن إسرائيل تصر على تنفيذ صفقة شاملة مع حركة (حماس) فيما يتعلق بتبادل الأسرى.