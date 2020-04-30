البطة: بلدية خانيونس ستُقدم خدماتها وفق ما يتوفر لها من إمكانيات

رئيس بلدية خانيونس علاء الدين البطة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس بلدية خانيونس، علاء الدين البطة، أن البلدية وبرغم كل الظروف، التي خلفتها جائحة (كورونا) إلا أنها ستعمل على تقديم خدماتها وفق ما يتوفر لديها من إمكانيات شحيحة بسبب الجائحة.



وأشار إلى أن الضائقة المالية التي تعصف ببلدية خانيونس، أثرت بشكل كبير على الخدمات المقدمة بكافة القطاعات الأساسية، داعياً إلى التدخل العاجل من أجل دعم صمود البلديات، التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين، ومنع انهيار تلك الخدمات.



وكان قد أعلن اتحاد بلديات قطاع غزة، عن بدء بلديات القطاع بتقليص الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظات الخمس، بسبب الأزمة المالية، التي تعاني منها البلديات الناجمة عن جائحة (كورونا) وتراجع العائدات المالية، نظراً للظروف الراهنة.