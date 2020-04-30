عربي

المرصد الأورومتوسطي: (كورونا) لم توقف آلة القمع ضد المتظاهرين في لبنان

المرصد الأورومتوسطي: (كورونا) لم توقف آلة القمع ضد المتظاهرين في لبنان
رام الله - دنيا الوطن
 ندّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم بقمع الجيش والأمن اللبناني للاحتجاجات الشعبية في عدة مناطق في البلاد على خلفية التدهور الاقتصادي والأزمة المالية.

وتابع المرصد الأورومتوسطي الذي يتخذ من جنيف مقرًا له في بيان صحفي، بقلق بالغ استخدام القوى الأمنية والجيش اللبناني القوة المميتة في قمع الاحتجاجات الشعبية خلال الأيام الماضية، وذلك باستخدام الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيّل للدموع.

وبيّن أنّ استخدام الجيش للقوة المميتة أدى إلى مقتل الشاب فوّاز فؤاد السمّان (26 عامًا) وهو أب لطفلة لم تكمل عامها الأول بعد وقد أصيب بطلق ناري في فخذه، قبل أن يدخل في غيبوبة، علمًا أنه القتيل السابع منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في البلاد في 17 تشرين أول/أكتوبر 2019.

ووثق المرصد الأورومتوسطي إفادات حول إصابة عدد من المحتجين نتيجة استخدام الرصاص الحي والمطاطي بصورة مخالفة للقانون والأعراف الدولية ذات العلاقة، وتعرّض البعض الآخر إلى الضرب العنيف بالعصي وأعقاب البنادق ما أسفر عن إصابة أكثر من 30 متظاهرًا، بينهم أطفال، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من عشرة متظاهرين آخرين.

كما سجّل إصابة عدد من المتظاهرين -في مدينة طرابلس شمالي البلاد- في الجزء العلوي من الجسد ومن مسافة قريبة جدًا جراء الاستعمال المفرط للقوة بشكل غير مبرر بما يخالف القوانين والأعراف الدولية ذات العلاقة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي السلطات اللبنانية بفتح تحقيق عاجل قضائي وشفّاف ومستقل حول ملابسات الأحداث الأخيرة وفي مقدمتها مقتل الشاب السمّان ومعاقبة الفاعلين وفقاً للقانون، خاصة بعد عدم تسليم ذوي الضحية تقرير الطب الشرعي الذي يثبت أسباب الوفاة حسب ما أفادت عائلة الضحية للأورومتوسطي.

وقال المدير الإقليمي للأورومتوسطي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنس جرجاوي إنّ إحداث المتظاهرين لأعمال شغب وإتلاف بعض الممتلكات العامة والخاصة لا يبرّر بأي حال من الأحوال استخدام القوة المميتة ضدهم والاعتداء على حقوقهم المقدسة وفي مقدمتها الحق في الحياة.

وأضاف جرجاوي أنّ خروج اللبنانيين للمطالبة بحقوقهم في ظل خطر جائحة كورونا يدلل على مدى سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بهم، مبينًا أنّ تحرّك الناس في ظل هذه الظروف الحرجة يجب أن يدفع الحكومة إلى تنفيذ خطط دعم ومساعدة عاجلة بدلًا من قمع التظاهرات وإسكات المحتجين.

وشدد على وجوب التزام السلطات اللبنانية باحترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير وفق ما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور اللبناني الذين يكفلون حماية حرية التعبير والحق في التظاهر.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات اللبنانية بالالتزام بالمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية التي تنص على "أن أي استخدام للقوة من قبل قوى إنفاذ القانون يجب أن يكون متناسباً، وینبغي تصعیده فقط في حالة عدم فعالیة التدابیر الأخرى لمعالجة تھدید حقیقي وعدم قدرتھا على تحقیق النتیجة المرجوة".

كما طالبها باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الممكنة لضمان سلامة المتظاهرين واحترام حقهم في حرية التظاهر والتعبير عن آرائهم وتمكين المعتقلين على خلفة الاحتجاجات الشعبية من لقاء ذويهم ومحاميهم وإطلاق سراحهم فوراً.

أخبار ذات صلة

ارتفاع غير مسبوق تسجله السعودية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

ارتفاع غير مسبوق تسجله السعودية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

مصر تبدأ تجربة استخدام علاج جديد لفيروس (كورونا)

مصر تبدأ تجربة استخدام علاج جديد لفيروس (كورونا)

الجامعة العربية: إقدام الاحتلال على ضم أجزاء من الضفة الغربية جريمة حرب

الجامعة العربية: إقدام الاحتلال على ضم أجزاء من الضفة الغربية جريمة حرب

السعودية تُهاجم (حزب الله) وتُرحب بقرار ألماني صادر ضده

السعودية تُهاجم (حزب الله) وتُرحب بقرار ألماني صادر ضده

تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

فيروس (كورونا) يظهر لأول مرة في سيناء

فيروس (كورونا) يظهر لأول مرة في سيناء

عودة منطقة &#34;الغُمر&#34; للسيادة الأردنية بعد انقضاء مدة تأجيرها لإسرائيل

عودة منطقة "الغُمر" للسيادة الأردنية بعد انقضاء مدة تأجيرها لإسرائيل

اليمن يعلن تسجيل أول حالتى وفاة بفيروس كورونا

اليمن يعلن تسجيل أول حالتى وفاة بفيروس كورونا

التعليقات

الدنيا حكايات

المشاريع الصغيرة بالسلطة

المشاريع الصغيرة بالسلطة

شؤون فلسطينية

وزير التربية يشارك الطلبة إبداعاتهم عن بُعد رغم مشهد (كورونا)

وزير التربية يشارك الطلبة إبداعاتهم عن بُعد رغم مشهد (كورونا)

إصابة مواطنة بجراح متوسطة في حادث سير جنوب القطاع

إصابة مواطنة بجراح متوسطة في حادث سير جنوب القطاع

محافظ سلفيت يترأس اجتماعاً لتنظيم وتوحيد جهود لجان الطوارئ المحلية

محافظ سلفيت يترأس اجتماعاً لتنظيم وتوحيد جهود لجان الطوارئ المحلية

&#34;التربية&#34; تتسلم مشروع إنشاء مدرسة كفر راعي الأساسية الجديدة للبنات

"التربية" تتسلم مشروع إنشاء مدرسة كفر راعي الأساسية الجديدة للبنات

منظمة التعاون الإسلامي تقدم منحة مالية لفلسطين لمواجهة فيروس (كورونا)

منظمة التعاون الإسلامي تقدم منحة مالية لفلسطين لمواجهة فيروس (كورونا)

أبو الريش: كوادرنا الصحية بطليعة خط الدفاع لمواجهة جائحة (كورونا) وتحصين المجتمع

أبو الريش: كوادرنا الصحية بطليعة خط الدفاع لمواجهة جائحة (كورونا) وتحصين المجتمع

المنظمات الأهلية: وقف جرائم الاحتلال وصندوق وطني للحماية ضمان لكرامة العمال

المنظمات الأهلية: وقف جرائم الاحتلال وصندوق وطني للحماية ضمان لكرامة العمال

حزب الشعب: معاَ للدفاع بلا هوادة عن حقوق العمال وبناء جبهة للعدالة

حزب الشعب: معاَ للدفاع بلا هوادة عن حقوق العمال وبناء جبهة للعدالة

منوعات

&#34;عرفان خان&#34; يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

"عرفان خان" يذكر مكة المكرمة في رسالته الأخيرة قبل وفاته

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

شاهد صور حبيبة وائل كفوري الجديدة

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: &#34;هو احنا في حضانة؟&#34;

محمد هنيدي يتبرأ من هذه التغريدة.. ويُعاتب محمد إمام: "هو احنا في حضانة؟"

&#34;الأجر المادي شككني&#34;.. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب &#34;رامز مجنون رسمي&#34;

"الأجر المادي شككني".. باسم ياخور يكشف حقيقة علمه بمقلب "رامز مجنون رسمي"

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

تامر هجرس: أتمنى تجسيد دور هذا الصحابي.. وأقبل بهذا الدور الجريء

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

وفاة الممثل الهندي الشهير ريشي كابور

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

شبيهة ليلى علوي الأفغانية تُخرجها عن صمتها.. كيف علقت؟

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

بعد تصريح مي العيدان.. تعرف على الأجر الحقيقي لياسمين صبري مع رامز جلال

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

زواج ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي سراً

فريدة سيف النصر: &#34;أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي&#34;

فريدة سيف النصر: "أبويا جوزني بعد فيلم 424 عشان يلم عرضي"

عربي

ارتفاع غير مسبوق تسجله السعودية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

ارتفاع غير مسبوق تسجله السعودية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

السعودية تُهاجم (حزب الله) وتُرحب بقرار ألماني صادر ضده

السعودية تُهاجم (حزب الله) وتُرحب بقرار ألماني صادر ضده

تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

تسجيل 845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في قطر

فيروس (كورونا) يظهر لأول مرة في سيناء

فيروس (كورونا) يظهر لأول مرة في سيناء