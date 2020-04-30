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مليونا دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة بخانيونس

مليونا دولار قيمة تكاليف المشاريع المنفذة لدعم قطاع الصحة والبيئة بخانيونس
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت بلدية خانيونس، جنوب قطاع غزة، أنها قامت بتنفيذ مشاريع بقيمة (2,014,800) دولار لدعم قطاع الصحة والبيئة في خانيونس، وذلك خلال العام 2019، من أجل تحسين جودة تلك الخدمات التي من شأنها الحافظة على صحة وسلامة الجمهور.

وبين تقرير صادر عن دائرة الصحة والبيئة بالبلدية، أن المشاريع التي تم تنفيذها شملت عملية جمع وترحيل (45,650) طناً من النفايات والتخلص منها وذلك بقيمة (1,780,000) دولار، وتنفيذ مشروع توزيع (164) حاوية بأحجام مختلفة على أحياء خانيونس بقيمة (102) ألف دولار، بالإضافة إلى زراعة (8,187) شتلة في الشوارع والحدائق المختلفة، وتوزيعها على الأهالي والمؤسسات.

وأوضح التقرير، أن طواقم الصحة والبيئة وآلياتها المختلفة قامت بجمع وترحيل (21,620) كوباً من الرمال والردميات من الأحياء المختلفة والشوارع بقيمة (32,500) دولار، إلى جانب تحقيق الكشف الصحي على (3,928) ذبيحة في المسلخ البلدي بقيمة (27,500) دولار، و(5,000) دولار لعمليات الكشف الصحي للحرف وإتلاف (88) طناً من الأغذية الفاسدة.

وبين التقرير أن فريق التفتيش الصحي قد أجرى (270) جولة رقابية للفترتين الصباحية والمسائية للتفتيش على الأغذية بالأسواق والمحال التجارية ومراكز التوزيع، حيث تم تحرير (42) محضر ضبط بحق المروجين للأغذية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم إجراء الكشف الصحي على (122) حرفة، والتأكد من مطابقتها للشروط الصحية، وتوزيع (363) إخطاراً لعدم استيفاء الشروط الصحية للحرف والمخالفات البيئية، بالإضافة إلى إتلاف (6,500) كيلو جرام لحوم فاسدة، شملت الرئات والأحشاء.

وأشار إلى أنه قد تم معالجة (396) شكوى تتعلق بالمكاره الصحية والنظافة التي تم رفع ملاحظاتها من قبل الجمهور أو من وحدة الإشارة، وتطبيق مدينتي خانيونس، وكذلك الجولات الرقابية لمفتشي دائرة الصحة والبيئة، ووضع الحلول المناسبة لها، وكذلك استهلاك (1,451) لتراً من الزيوت البترولية وبكتيريا (BTI) من أجل مكافحة حشرة البعوض في أماكن توالدها.

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