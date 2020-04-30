وزارة الاقتصاد بغزة تُنظّم جولات تفتيشية ورقابية على المخابز



وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة، في تقرير الإيجاز اليومي لأنشطة وأعمال الوزارة، إن طواقم الإدارة العامة للصناعة، كثفت الجولات الرقابية على المخابز خلال شهر رمضان المبارك.



وذكر التقرير، أن الوزارة اتخاذ سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تضمن تطبيقاً لإجراءات الأمن والسلامة في المخابز وكافة المنشآت التجارية والصناعية.



وتأتي هذه الجولات؛ للتأكد من مواصفات الجودة المطلوبة، والمواد المستخدمة لصناعة الخبز ومراقبة خطوط الإنتاج.



حماية المستهلك



وأشار التقرير إلى أن طواقم حماية المستهلك في محافظات غزة، نظمت 20 جولة ميدانية على المحلات التجارية والأسواق، تم خلالها زيارة 224 منشأه تجارية، منوهاً إلى أنه تم تحرير 22 محضر ضبط، و40 محضر إتلاف لأصناف وسلع منتهية

الصلاحية، وغير صالحة للاستخدام الآدمي.



وبين التقرير، أن طواقم التفتيش بمحافظتي غزة والشمال، قامت بحسب 7 عينات من المواد الغذائية؛ لإجراء الفحوصات اللازمة بمختبرات الوزارة.





وبمحافظة رفح، شارك مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الفرعية وحماية المستهلك، عبد الفتاح أبو موسى في الجولات التفتيشية التي يقوم بها المفتشون، للاطلاع على سير العمل في المحافظة.



وتعمل دائرة حماية المستهلك على المراقبة المتواصلة والمكثفة وعلى مدار الساعة للمحال التجارية ومخازن التجار، وإعطاء أصحاب المحلات التجارية الإرشادات اللازمة لحفظ وتخزين المواد التموينية، بالتنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات ذات العلاقة.



وتقوم بمتابعة مدي التزام أصحاب المولات والمحال التجارية والمخابز والمطاعم، بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس (كورونا)، وإجراءات السلامة الصحية خلال عملية التسوق واستقبال الزبائن.





مديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة





وبين التقرير، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة، نظمت جولة على محلات بيع الذهب والمجوهرات شملت زيارة 8 محلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة غزة.

رام الله - دنيا الوطننظمت طواقم التفتيش التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني، جولات تفتيشية على المخابز بمحافظات غزة.