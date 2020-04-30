محافظ رام الله تُعلن عن إجراءات تخفيفية جديدة تتعلق بعمل المطاعم

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، الدكتورة ليلى غنام، عن إجراءات تخفيفية جديدة، تتعلق بعمل المطاعم في المحافظة.



وأكدت غنام، أنه وبعد مشاورات مع كافة جهات الاختصاص، وبتعليمات من رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، فقد تقرر السماح للمطاعم بالعمل للطلبات الخارجية فقط، عن طريق طلبات التوصيل، ابتداء من صباح يوم السبت 2 أيار/ مايو المقبل مع مراعاة الاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، حتى الساعة السابعة والنصف مساء.



واوضحت المحافظ غنام، أنه لن يسمح للمطاعم بفتح أبوابها واستقبال المواطنين، حيث ستتم التوصية من خلال الهاتف، على أن تقوم المطاعم بتوصيل الطلبات للبيوت.



وشددت غنام، على ضرورة التزام أصحاب المطاعم بشروط الصحة، لافتة إلى أن طواقم لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، وبالتنسيق مع كافة الشركاء وجهات الاختصاص، ستكثف من جولاتها الرقابية من أجل ضمان التزام المطاعم بالشروط المعلنة.

رام الله - دنيا الوطن