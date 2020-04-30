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اليمن يعلن تسجيل أول حالتى وفاة بفيروس كورونا

اليمن يعلن تسجيل أول حالتى وفاة بفيروس كورونا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة اليمنى، لقناة اليمن التلفزيونية، إن السلطات سجلت أول حالتى وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أعلنت السلطات عن رصد خمس حالات إصابة بالفيروس في عدن وذلك بعدما قالت الأمم المتحدة إنها تخشى من انتشار الفيروس دون رصده في بلد يواجه فيه الملايين خطر المجاعة وضعف الرعاية الطبية، ولم يسجل اليمن في السابق سوى إصابة واحدة.  

وأعلنت لجنة الطوارئ الوطنية في اليمن على تويتر، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا في مدينة عدن

وفى وقت سابق أكدت وكالات الإغاثة الأممية بصنعاء، أنها تشعر بمخاوف بالغة من وجود فيروس كورونا وإمكانية الانتشار السريع له، فقد بقيت اليمن خلافًا لما يحدث ببقية بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط بحالة واحدة مؤكدة مخبريًا للإصابة بكورونا، وهى المعلنة فى حضرموت في 10 من أبريل الجارى، وفق بيان صحفى.

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