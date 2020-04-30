مواجهات في طولكرم والاحتلال يعتقل فلسطينيين بالضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة فلسطينيين، بعد اقتحام منازلهم بطولكرم وبيت لحم.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم، ثلاثة شبان من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد اقتحام منازلهم وتخريب محتوياتها، وهم: أمير أبو حيش، وسليم السليم وشقيقه وجدي.



وفي سياق آخر، اندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بمحاذاة جدار الضم العنصري غرب بلدة زيتا شمال طولكرم، أطلق خلالها الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه الشبان، وشرع بإغلاق الثغرات الموجودة بالجدار.



وفي بيت لحم، ذكرت المصادر، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم الخميس، الشاب سفيان محمد عجاج (34 عاماً)، بعد أن اقتحمت منزله في منطقة جبل الموالح، وقامت بتفتيشه وتخريب محتوياته.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال، اقتحمت أيضاً مناطق الدوحة ورفيديا والعبيات في المدينة، وقامت بعمليات تمشيط فيها.



وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتداءاتها بحق المواطنين الفلسطينيين، وتنغيص أجوائهم الرمضانية بالاعتقالات والاقتحامات وغيرها، في ظل تفشي وباء (كورونا).

رام الله - دنيا الوطن