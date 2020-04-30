كورونا: الوفيات تتخطى 228 ألفا والمتعافون أكثر من مليون حول العالم

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رام الله - دنيا الوطن

أظهرت آخر الاحصائيات حول انتشار فيروس (كورونا) المستجد حول العالم، ارتفاع حصيلة الإصابات إلى 3,221,617، توفي منهم 228,263، فيما تماثل منهم 1,005,229 للشفاء، منذ ظهور الفيروس في كانون الأول/ديسمبر 2019 في الصين.



وأعلنت السلطات الصينية، عدم تسجيل اي حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، فيما تأكدت إصابة أربعة أشخاص خلال الساعات ال24 الماضية جميعهم "وافدون".



وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن اجمالي الإصابات في بر الصين الرئيسي ارتفع الى 82862 شخصا فيما يستقر اجمالي عدد الوفيات عند 4633 شخصا.



وأضافت اللجنة ان اثنتين من الحالات الأربع سجلتا في (شنغهاي) لمسافرين قادمين إلى الصين ليرتفع اجمالي حالات الإصابة الوافدة الى 1664 حالة في حين لم تسجل مقاطعة (هوبي) وعاصمتها مدينة (ووهان) بؤرة تفشي الفيروس أي حالة إصابة او وفاة.



وذكرت أنها سجلت أيضا 33 حالة إصابة جديدة بالفيروس من دون أعراض بينما غادر 32 شخصا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بعد تماثلهم للشفاء ليصل اجمالي عدد المتعافين منذ ظهور الفيروس وانتشاره حتى الآن الى 77610 أشخاص.



وفي الولايات المتحدة، سجلت وفاة أكثر من 2500 شخص من جراء فيروس كوروناّ خلال الـ24 ساعة الماضية، في حصيلة تزيد قليلا عن تلك المسجّلة الثلاثاء، بحسب جامعة جونز هوبكنز.



ويوجد نحو ثلث المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة مليون وأكثر من 52 ألفا، كما تتصدر دول العالم بفارق كبير أيضا في عدد الوفيات أكثر من 60 ألفا.



في ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ ارتفاع عدد وفيات فـــيروس كورونا في البلاد إلى 6288، والإصابات إلى 159119.



وتحتل المملكة المتحدة المركز الثالث في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، وذلك بسبب احتساب الوفيات في دور المسنين، وفق السلطات الصحية، حيث وصلت الوفيات إلى أكثر من 26 ألفا و97، بينما وصلت وفيات الفيروس في إيطاليا إلى 27 ألفا و682 حالة.



وأظهرت أرقام وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز عتبة الـ5 آلاف، بعد أن شهد، اليوم الخميس، أكبر ارتفاع في عدد المصابين في يوم واحد حتى الآن.



وتم تأكيد 354 إصابة، اليوم الخميس، ليصل إجمالي عدد الإصابات الى 5,350، مع ارتفاع عدد الوفيات من 10 إلى 103.



وقالت الوزارة في بيان صحفي إن "هذا هو أكبر عدد من الإصابات المسجلة في 24 ساعة حتى الآن، ويمثل زيادة بنسبة 73 بالمئة مقارنة باليوم السابق".