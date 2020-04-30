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منظمة العمل الدولية: (كورونا) يهدد أرزاق 1.6 مليار عامل

منظمة العمل الدولية: (كورونا) يهدد أرزاق 1.6 مليار عامل
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت منظمة العمل الدولية أن فيروس كورونا يهدد أرزاق 1.6 مليار عامل في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، مايعادل نصف القوة العاملة في العالم.

وأوضحت الهيئة الأممية في بيان لها، أنه من بين إجمالي القوة العاملة العالمية التي يبلغ قوامها 3.3 مليار شخص، هناك ملياري شخص يعملون في القطاع غير المهيكل وفي شركات غير مسجلة.

وأضافت ذات الهيئة، أن هذا القطاع تضرر بشدة بسبب إجراءات الإغلاق، نظرا لان هؤلاء الأشخاص غالبا ما يعملون في نوع من الشركات هي الأكثر تضررا.

وقال الرئيس التنفيذي للمنظمة جاي ريدر إنه مع تطور الوباء وأزمة مناصب الشغل، فإن الحاجة لحماية الفئات الأكثر تضررا تصبح أكثر إلحاحا، مضيفا أنه ،بالنسبة لملايين العمال فإن عدم وجود دخل يعني عدم وجود غذاء ولا أمن ولا مستقبل.

وتشير تقديرات المنظمة ، إلى أن دخل العمال غير الرسميين في العالم تراجع بواقع 60 بالمائة بسبب الجائحة.

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