العثور على جثة شاب فلسطيني قرب مستوطنة (إيتمار)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت القناة 12 الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، عثرت على جثة فلسطيني في الثلاثينيات من عمره بالقرب من مستوطنة (إيتمار).



وأفادت القناة، أن قوات الجيش والشرطة ومحققي الطب الشرعي، الذين تم استدعاؤهم إلى مكان الحادث، قاموا بتحديد مكان الجثة، وجمعوا النتائج في المكان، وأحالوها إلى معهد أبو كبير للطب الشرعي.



وأشار موقع (سيروجيم)، إلى أن الشاب من سكان أريحا، وقد عثر على جثته بالقرب من مستوطنة (إيتمار) المقامة على أراضي المواطنين في نابلس.



وزعم الموقع، أن الشاب واثنين آخرين، قاموا يوم الجمعة الماضي، بسرقة ممتلكات من داخل المستوطنة، وقد أصيب خلال عملية المطاردة.