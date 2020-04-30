قوات الاحتلال تجرف مشتلاً زراعياً جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أرضية مشتل زراعي في قرية جورة الشمعة جنوب بيت لحم.



وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن قوات الاحتلال جرفت أرضية مشتل زراعي، يعود للمواطن محمود أحمد ابو حماد من قرية وادي النيص، بحجة عدم الترخيص.



وأشار إلى أن قوات الاحتلال، أخطرت بهدم عدد آخر من المنازل والبركسات، بمناطق مختلفة في محافظة بيت لحم.