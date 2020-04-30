ألمانيا تُقرر حظر نشاطات (حزب الله) داخل أراضيها

صورة تعبيرية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحكومة الألمانية، أعلنت اليوم بشكل رسمي، عن تنظيم (حزب الله) اللبناني، كمنظمة (إرهابية)، وقررت حظر نشاطاتها داخل ألمانيا.



وذكرت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الحكومة الألمانية، أعلنت بشكل رسمي، عن حظر كل نشاطات حزب الله اللبناني في ألمانيا، وأدرجت اسم التنظيم على لائحة (الإرهاب).



وقالت الصحيفة: إن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رحب بالقرار قائلاً: "يدور الحديث عن قرار في غاية الأهمية، في الحرب على الإرهاب، وأود أن أعرب عن تقديري للحكومة الألمانية".



وأشارت الصحيفة، الى أن كاتس، طالب كافة الدول والحكومات في العالم، باتخاذ نفس قرار الحكومة الألمانية، بشأن تنظيم (حزب الله) اللبناني.