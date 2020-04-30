وزارة الصحة الإسرائيلية: 219 وفاة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن وفاة عدد من المسنين الإسرائيليين، الليلة الماضية، جراء إصابتهم بفيروس (كورونا)، ليرتفع بذلك عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، إلى 219 حالة، غالبيتهم من المسنين.



ونقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أن عدد الوفيات بـ (كورونا) في إسرائيل، ارتفع إلى 219 حالة، وبلغ عدد المصابين بالفيروس إلى 15,870 حالة، بينهم 115 مريضاً بوضع خطير.