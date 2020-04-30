عريقات: نشكر اعضاء الكونجريس الامريكي الذين طالبوا بتقديم المساعدات للفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
اعرب الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن شكره لأعضاء الكونجريس الامريكي الذين طالبوا اليوم بتوفير وصرف مساعدات للفلسطينيين ، وبما يشمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA لان وباء كورونا وصل الى مخيمات اللجوء فى الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان .
كما طالب اعضاء الكونجريس ايضا بتقديم المساعدات الى المرافق الصحية الستة التي تشمل شبكة مستشفيات القدس الشرقية.
اعرب الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن شكره لأعضاء الكونجريس الامريكي الذين طالبوا اليوم بتوفير وصرف مساعدات للفلسطينيين ، وبما يشمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA لان وباء كورونا وصل الى مخيمات اللجوء فى الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان .
كما طالب اعضاء الكونجريس ايضا بتقديم المساعدات الى المرافق الصحية الستة التي تشمل شبكة مستشفيات القدس الشرقية.
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