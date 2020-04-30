عريقات: نشكر اعضاء الكونجريس الامريكي الذين طالبوا بتقديم المساعدات للفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

اعرب الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن شكره لأعضاء الكونجريس الامريكي الذين طالبوا اليوم بتوفير وصرف مساعدات للفلسطينيين ، وبما يشمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين UNRWA لان وباء كورونا وصل الى مخيمات اللجوء فى الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وسوريا ولبنان .



كما طالب اعضاء الكونجريس ايضا بتقديم المساعدات الى المرافق الصحية الستة التي تشمل شبكة مستشفيات القدس الشرقية.