وزراء الخارجية العرب يبحثون اليوم سبل مواجهة مساعي الاحتلال ضم الضفة

وزراء الخارجية العرب

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رام الله - دنيا الوطن

يبحث وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، في دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية، بناء على طلب دولة فلسطين، الخطوات والإجراءات، التي يمكن اتخاذها في حال قيام إسرائيل بتنفيذ نواياها المعلنة بضم الضفة الغربية، أو أجزاء منها، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وعلى المستوطنات غير القانونية المقامة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، سيناقش الاجتماع، الذي يشارك فيه وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ويعقد عبر تقنية "الفيديو كونفرنس" برئاسة سلطنة عمان، سبل توفير الدعم السياسي، والقانوني، والمالي للقيادة الفلسطينية، حتى تتمكن من مواجهة تلك المخططات، وتمكين الحكومة من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة (كورونا)، والإجراءات الإسرائيلية العدوانية، إضافة إلى استيلاء إسرائيل على عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة".