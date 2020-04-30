حالة الطقس: أجواء ربيعية حتى الأحد المقبل





رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الخميس، ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .وأشارت الدائرة إلى ان الجو يكون يوم غد الجمعة، ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .ولفتت إلى ان الجو يكون يوم السبت المقبل، ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق وبارداً ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .أما الاحد، فيكون الجو ربيعيا لطيفا نهاراً في معظم المناطق وباردا ليلاً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولايطرأ تغير يذكر درجات الحرارة، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.