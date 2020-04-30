السعودية تنهي العزل الكلي في القطيف

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رام الله - دنيا الوطن

بدأت المملكة العربية السعودية، اعتبارا من اليوم الخميس بالدخول إلى محافظة القطيف الواقعة شرقي المملكة، والخروج منها، واستمرار السماح بالتجول من التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء.



وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس): إنه تقرر كذلك استمرار عمل الأنشطة المستثناة، والعمل بالإجراءات الوقائية الاحترازية الصحية، التي سبق الإعلان عنها، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين.



وأوضحت أن القرار جاء في إطار نتائج الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة كورونا، وتحقيقا لتوصيات الجهات الصحية.



وقرر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت سابق، الإبقاء على حظر التجول الكامل على مدى 24 ساعة في مدينة مكة المكرمة والأحياء التي سبق الإعلان عن عزلها.