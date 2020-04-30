(رويترز): وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز الـ60 ألفا

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

بينت إحصاءات لوكالة (رويترز)، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ60 ألف حالة.



وبحسب الوكالة، فإن عدد ضحايا كورونا سيتجاوز قريبا أي حصيلة ضحايا للإنفلونزا الموسمية في الولايات المتحدة منذ عام 1967.



وأشارت إلى أن أسوأ موسم إنفلونزا في السنوات الأخيرة كان في 2017-2018، حين بلغت حصيلة الوفيات أكثر من 61 ألف شخص.



وقبل ذلك شهدت الولايات المتحدة عددا أكبر من الوفيات بسبب الوباء 3 مرات فقط، هي أثناء جائحة الإنفلونزا في 1967، حين توفي 100 ألف أمريكي، وفي 1957 (116 ألف وفاة)، وأثناء جائة الإنفلونزا الإسبانية في 1918، حين بلغ عدد الضحايا 675 ألف أمريكي، حسب معطيات مراكز الرقابة والوقاية من الأمراض.



وحسب تقديرات جامعة واشنطن، فإن فيروس كورونا قد يحصد أرواح 73 ألف شخص بحلول 4 أغسطس المقبل، فيما كانت التقديرات السابقة تتنبأ بوفاة أكثر من 67600 شخص.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح قبل 10 أيام بأن عدد ضحايا كورونا سيكون نحو 60 ألف شخص، مشيرا إلى أن هذا أقل بكثير من التقديرات التي رجحت بأن يصل هذا العدد إلى ما يقارب 100 ألف.