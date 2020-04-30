وزير الأوقاف الأردني: المساجد ستبقى مغلقة لنهاية رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، محمد الخلايلة، أن الاستمرار بإغلاق المساجد هو للحفاظ على الصحة العامة.



وقال الخلايلة، وفق ما نقل (التلفزيون الأردني): "أستغرب فحش الكلام الذي يصدر ويتهم الناس في نياتهم، ويدخلون إلى نياتنا، وكأننا تعمدنا إغلاق المساجد لذات الإغلاق".



وأضاف: "البعض يأتي بكلام الله عز وجل، ويحاول إسقاطه على إغلاق المساجد.. نحن نحاول الحفاظ على صحتكم وسلامتكم، وكما ننظر إلى المساجد من جهة الحكم الشرعي فإننا ننظر إلى حياة الناس بحكم الشرعي".



وأكد الوزير الأردني، أن المساجد ستبقى مغلقة حتى نهاية رمضان.



وأوضح إلى أنّ النبي -صلى الله عليه وسلم- حدثنا أنّ حياة الانسان المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة، متسائلا: "فما بالك بالمساجد"، مبينًا أن السلامة من الوباء والانتهاء منه هي مرحلة لم نصل إليها بعد، حيث سنسنقبل آلاف الطلبة والأردنيين من الخارج وجزء منهم من الممكن أنّ يكون مصاباً.