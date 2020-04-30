وزير الصحة التونسي: تجنبنا وفاة 1000 شخص وإصابة 25 ألفا آخرين بكورونا







رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة التونسي عبد اللطيف المكي، إن تونس تجنبت وفاة ما لايقل عن 1000 شخص وإصابة 25 ألفا آخرين، في حال عدم تنفيذ إجراءات صارمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف المكي خلال مؤتمر صحفي، أن الاستراتيجية التي تتولى تنفيذها الحكومة بمشاركة جميع الأطراف، ساهمت في تجنب السيناريو الأسوأ الذي كاد أن يحصل لو لم تتخذ إجراءات استباقية في إطار التصدي لوباء كورونا، مشيرا إلى أن التوقعات كانت تشير إلى تسجيل 40 حالة وفاة بكل ولاية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأكد أن الوضع الوبائي الحالي تحت السيطرة لكنه يتطلب مزيدا من اليقظة والالتزام بقواعد السلامة العامة رغم التحكم في المرض وعدم تسجيل ذروة في منحى الاصابات.وحذر الوزير من إمكانية وقوع موجة ثانية لتفشي الفيروس التاجي، داعيا جميع المواطنين والقوى الحية إلى عدم إهدار ما تحقق من نتائج ايجابية في مستوى التحكم في المرض وذلك بالالتزام بشروط الصحة وبالتباعد الاجتماعي بين المواطنين خلال فترة الحجر الموجه التي ستبدأ اعتبارا من 4 مايو، إذ سترفع السلطات تدريجيا القيود على إغلاق الأنشطة الاقتصادية.وأكد في سياق آخر، أنه سيتم توفير الكميات اللازمة من الكمامات الصحية المقدر عددها بـ30 مليون كمامة، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع كميات منها ضمن معونات توجه الى ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة.