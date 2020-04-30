الطراونة: لا نقبل بأي محاولة مسمومة تهدف لتصفية القدس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة: إن فلسطين والقدس ستبقى في القلب والوجدان، هوية وعقيدة لا تطوى مع الأيام في دفاتر النسيان.وذكر الطراونة في تغريدة له عبر (تويتر): "فلسطين هي أرض البدايات والنهايات وحق المسلمين والمسيحيين فيها خالدٌ أبدي، ولا نقبل أي محاولة مسمومة تهدف لتصفيتها".وختم بالقول: القدس بوصلتنا إلى الأبد.