الجيش الليبي يعلن وقف العمليات العسكرية في طرابلس

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، أمس الأربعاء، وقف العمليات العسكرية في العاصمة طرابلس تزامنا مع حلول شهر رمضان.



وكشف المسماري خلال كلمة له، أن السلطات ستصدر إعلانا دستوريا خلال الأيام القليلة المقبلة، يشتمل على خارطة طريق جديدة لتحقيق أحلام الشعب الليبي، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقال المتحدث: "إن الشعب ليس أمامه سوى خيارين، إما السلام والمستقبل والقضاء على الجماعات، أو الاستسلام".



واعتبر المسماري أن مشروع القيادة العامة للجيش هو مشروع الشعب الليبي وسيادته الوطنية، مطالبا المجتمع الدولي بتبني خيارات الشعب بصدق.



وقبل يومين، أعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أن القوات تقبل بتفويض الشعب لحكم البلاد، مسقطا اتفاق الصخيرات الذي أبرم عام 2015.



وقال حفتر: "نعلن أن القيادة العامة تستجيب لإرادة الشعب رغم العبء الثقيل والالتزامات العديدة وحجم المسؤولية، وسنكون خاضعين لرغبة الشعب".



وتابع: "سنعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب، ونعبر عن اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة المرحلة الحالية".



وتقود قوات الجيش حملة مكثفة على طرابلس منذ أشهر، بهدف تخليص العاصمة من الجماعات المسلحة.